Guerra Ucraina, l’affondo di Maria Zakharova: “USA stanno uccidendo l’Unione Europea, ecco perchè Gran Bretagna si è chiamata fuori”

8 Marzo 2022 12:18

Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri Russo, lancia una stoccata ai Paesi NATO: la politica degli USA starebbe uccidendo l’Unione Europea

La Russia continua a lanciare pesanti attacchi, non soltanto dal punto di vista militare. Le dichiarazioni degli esponenti politici russi non passano mai inosservate. Si tratta spesso di affondi taglienti che rischiano di mettere zizzania e incrinare le certezze della controparte NATO. Vanno lette in questo senso le dichiarazioni di Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri Russo. Attraverso il proprio canale Telegram, la Zakharova ha dichiarato: “capisci ora perché la Gran Bretagna ha lasciato l’Unione Europea? Gli Stati Uniti stanno uccidendo l’UE, mascherandola come un suicidio collettivo. Londra ha deciso di vivere di più“. Chiaro riferimento alla Brexit, la decisione della Gran Bretagna di uscire dall’Europa, motivata secondo i russi, dalle ingerenze degli USA che con la loro politica stanno danneggiando, di riflesso, anche i Paesi UE.