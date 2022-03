Di Maio: “se facciamo la no-fly zone Nato in Ucraina, scoppia la terza guerra mondiale”

10 Marzo 2022 12:13

Il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio prosegue sulla linea della diplomazia: “le sanzioni sono l’unica alternativa al conflitto mondiale”

“Se noi facciamo la no-fly zone della Nato“ in Ucraina “il primo aereo colpito scoppia la terza guerra mondiale“. Lo ha detto il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio a ‘Controcorrente0, su Rete 4. Di Maio quindi prosegue sulla linea della diplomazia, ribadendo che “le sanzioni sono l’unica alternativa al conflitto mondiale”. “Quella in Ucraina – ha aggiunto – non è una guerra tra est ed ovest, ma da una parte c’è una Russia isolata e dall’altra il resto dei Paesi del mondo che chiede lo stop dei combattimenti. Quello contro l’ospedale di Mariupol è stato un attacco spietato e disumano”.