Ucraina, progetto parlamentari italiani a Leopoli. Deputato Pd rinuncia: “seguo raccomandazione Di Maio”

16 Marzo 2022 11:05

Il parlamentare Serse Soverini non andrà in Ucraina: “evitiamo di creare difficoltà alle nostre associazioni umanitarie”

Serse Soverini, deputato del Pd, rinuncia a far parte del progetto di missione in Ucraina con cui la comunità Papa Giovanni XXIII voleva portare i parlamentari italiani a comprendere dal vivo la realtà della guerra in corso. “Ero in attesa di un piano chiaro sulla spedizione umanitaria a cui avevo dato una prima disponibilità e il cui obiettivo mi sembrava importante per soccorrere dei piccoli orfani” ma, aggiunge, “non ho mai dato alcuna conferma e dopo le indicazioni (e motivazioni) del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che sconsiglia i parlamentari – tutti- di entrare in zona di guerra, ribadisco a scanso di equivoci che non parteciperò alla missione”. Questo, precisa, “anche per non creare difficoltà alle nostre associazioni umanitarie, oltre che alle istituzioni del Paese. Rimane ferma la mia totale disponibilità ad aiutare in tutti i modi la popolazione ucraina, vittima di una aggressione disumana e ingiustificabile”.