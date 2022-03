Regionali in Sicilia, De Luca si prende beffa di Salvini: “più che ‘Prima l’Italia’ mi sembra ‘Prima la pagnotta'”

31 Marzo 2022 15:09

L’obiettivo del Carroccio è “cercare di recuperare qualche voto”

“Più che ‘Prima l’Italia’ mi sembra ‘Prima la pagnotta'”. Lo ha detto il candidato governatore in Sicilia ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palermo, commentando il progetto lanciato dalla Lega in vista delle Amministrative e delle Regionali nell’isola. “Si tratta di un cambio di denominazione con gli stessi nomi – ha aggiunto De Luca – , non ho capito quale sia il progetto politico”. L’obiettivo del Carroccio è “cercare di recuperare qualche voto” e così ecco “l’aggressione al centro” con la partenza “dell’operazione ‘Prima la pagnotta'”, conclude il candidato fiumedinisano.