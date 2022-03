De Laurentiis con la sciarpa della Reggina, a Catanzaro non la prendono bene. Il DG: “serve rispetto, voleva sbeffeggiarci”

15 Marzo 2022 16:47

“Al presidente De Laurentis vorrei ricordare che era ancora in fasce quando il Catanzaro calcava i campi delle Serie A”, le parole di Foresti, che lamenta anche una direzione arbitrale che “definire disastrosa è anche poco”

A Catanzaro non l’hanno presa bene. La squadra di Vivarini ha perso in casa lo scontro diretto contro il Bari, vedendosi allontanare – probabilmente in maniera definitiva – la prima piazza, ora distante dieci punti. Al termine del match il Presidente Luigi De Laurentiis si è catapultato dentro il rettangolo verde per un giro di campo festoso insieme ai tifosi pugliesi accorsi al Ceravolo. Qualcuno di essi, o forse qualche “infiltrato” amaranto (Bari e Reggina sono gemellate), ha lanciato una sciarpa del club dello Stretto al figlio del patron del Napoli, come si può vedere in un video diventato virale. Questo gesto non è andato giù alla dirigenza giallorossa, come dichiarato dal Direttore Generale del CatanzaroDiego Foresti a TuttoC: “non è stata vista – ha detto – quella sciarpa amaranto che il presidente De Laurentis ha portato all’interno del recinto di gioco, depositandola poi nel tunnel degli spogliatoi, con il chiaro tentativo di sbeffeggiare il pubblico di casa. Al presidente De Laurentis vorrei ricordare che era ancora in fasce quando il Catanzaro calcava i campi delle Serie A, anche quello del Napoli a lui tanto caro. Quindi occorre rispetto e non certo fomentare chi paga un biglietto per guardare uno spettacolo. Dal canto nostro andremo avanti per la nostra strada, sicuri della nostra forza e cercando di sbagliare il meno possibile. Certo che i nostri meravigliosi tifosi staranno dalla nostra parte, incitando la squadra che proprio in questo momento ha bisogno di un grande supporto. Con la speranza di non dover commentare ancore prestazioni arbitrali come quelle di ieri che screditano l’intero movimento calcistico della Serie C”.

Non solo. Il dirigente dei calabresi ha denunciato la conduzione arbitrale in occasione della gara di cartello di domenica: “una partita attesa e seguita, sugli spalti, da 8mila spettatori – ha proseguito Foresti – è stata decisa da una direzione arbitrale che definire disastrosa è anche poco. Dico mio malgrado perché mai avrei pensato di dover condividere le uscite di altri dirigenti (per ultimi quelli di Francavilla, Monterosi e Vibonese) che hanno evidenziato di aver subito torti arbitrali nelle gare disputate contro il Bari. Che, lo dico subito a scanso di equivoci, è una squadra molto forte e proprio per questo non avrebbe bisogno di certe spinte per raggiungere il proprio obiettivo. Tuttavia quello che è accaduto ieri, con un rigore assegnato ai biancorossi e negato al Catanzaro, lo hanno visto tutti. Così come hanno visto tutti l’atteggiamento dei calciatori ospiti che, in barba alla professionalità che si chiede in questa categoria, sono usciti dal campo irridendo i tifosi giallorossi. Tutti hanno visto ma, evidentemente, qualcuno non ha ritenuto di voler sanzionare se, alla fine, dal giudice sportivo sono arrivati provvedimenti disciplinari più pesanti per la mia squadra che per gli ospiti. Non abbiamo infatti letto, nel dispositivo, di ammende per quei giocatori che hanno provocato il pubblico assiepato nel settore Distinti”.