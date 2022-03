Dazn, promozione speciale per la festa del papà: sconto del 50%. Come fare per attivare l’offerta

14 Marzo 2022 17:54

Dazn lancia un’offerta speciale in occasione della festa del papà, prevista per sabato 19 marzo: come fare per attivarla

In occasione della festa del papà (sabato 19 marzo) Dazn ha deciso di lanciare un’importante offerta per invogliare chi ancora non l’ha fatto ad attivare – o riattivare, nel caso in cui fosse stato sospeso – l’abbonamento alla piattaforma che trasmette partite in streaming in diretta, sia di Serie A che di Serie B, ma anche di altri campionati e sport. Da oggi e fino al 21 marzo, Dazn sarà infatti attivabile con il 50% di sconto* sul prezzo mensile dell’abbonamento (14,99 € al mese anziché 29,99 €) per i primi tre mesi.

Come regalare l’abbonamento speciale DAZN

Per usufruire dell’offerta e fare un regalo speciale al proprio papà, sarà sufficiente attivare un nuovo account, o riattivarne uno inattivo con le stesse credenziali, entro il 21 marzo 2022 e scegliere di utilizzare come metodo di pagamento carta di credito/debito o PayPal. L’attivazione o la riattivazione dell’abbonamento deve avvenire sul sito DAZN.com (non attraverso l’app) e per i primi tre mesi avrà un costo di 14,99 € al mese, anziché di 29,99 €.