Covid, bozza del nuovo decreto: dal 1 aprile stop al Green Pass in negozi, uffici, tabaccai e banche

17 Marzo 2022 16:46

Covid, la bozza non prevede infatti alcuna proroga dopo il 31 marzo per diverse attività

Dall’1 aprile, non sara’ piu’ obbligatorio avere il Green Pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. La bozza non prevede infatti alcuna proroga dopo il 31 marzo per questo tipo di obbligo, in vigore dallo scorso primo febbraio e introdotto nel Dpcm dello scorso gennaio.