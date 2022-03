Da parcheggio a… parco: il nuovo progetto di Puli-AMO Messina presentato alla cittadinanza

17 Marzo 2022 15:16

Sabato 19 marzo, presso il “Teatro dei 3 Mestieri”, verrà presentato il nuovo progetto di Puli-Amo Messina

Si svolgerà sabato 19 marzo alle ore 11.30 presso il “Teatro dei 3 Mestieri” la presentazione pubblica della nuova opera di rigenerazione urbana di Puli-AMO Messina. Dopo mesi di progettazione, l’Associazione è finalmente lieta di presentare un nuovo grande progetto che donerà al quartiere di Tremestieri un punto di incontro ed aggregazione, con la trasformazione del parcheggio della Metroferrovia in un piccolo parco con aree attrezzate per bambini, fitness outdoor, aree verdi e tanto altro! Durante l’incontro sarà possibile intervenire per suggerire consigli, spunti, integrazioni e modifiche al progetto, prima della sua definitiva presentazione al Comune di Messina. L’Associazione invita la cittadinanza a partecipare all’incontro di sabato 19 marzo dalle ore 11.30 presso il “Teatro dei 3 Mestieri“, Strada Statale 114, km 5.600 (ingresso accanto al rifornimento Esso). L’ingresso in sala è libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di prenotare, inviando un messaggio privato sui canali social di Puli-AMO Messina. L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19.