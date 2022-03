16 Marzo 2022 10:52

Da oggi su Rai Play le tre serate della finale del “Calabria Fest Tutta Italiana 2021”, il Festival italiano dal format originale e innovativo dedicato alla Nuova Musica d’Autore, effettuato a fine dicembre nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria

Dopo il grande successo in diretta streaming su Rai Radio Tutta Italiana, tornano da oggi su Rai Play le tre serate della finale del “Calabria Fest Tutta Italiana 2021”, il Festival italiano dal format originale e innovativo dedicato alla Nuova Musica d’Autore, effettuato a fine dicembre nella splendida cornice del Teatro Cilea di Reggio Calabria. A darne conferma è Giusy Leone, presidente dell’Associazione Culturale Art-Music&Co, che ha organizzato il Festival con media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna e la collaborazione di Palco Reale. Nei tre speciali, da oggi sempre disponibili sulla moderna piattaforma di Rai Play, si potranno rivedere le dodici migliori nuove proposte e rivelazioni dell’anno presentate e premiate con il “Premio Top of The Year” di Rai Radio Tutta Italiana: Verdiana, Matteo Faustini, Federica Marinari, Avincola, Ainè, Davide Shorty, Manitoba, Cassandra, Maninni, Napoleone, Barreca e Gaudiano, quest’ultimo primo tra le Nuove Proposte del Sanremo 2021 e tutti protagonisti dei principali festival e talent italiani. Tre gli attesi e applauditissimi super ospiti di questa edizione: Ermal Meta, che ha ricevuto il “Premio Assomusica” dell’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori di Spettacoli dal Vivo per il Miglior Live, la splendida Arisa, premiata dal Sindaco ff Carmelo Versace della “Città Metropolitana” di Reggio per il grande successo popolare e, in conclusione, Federico Zampaglione dei Tiromancino che ha ricevuto il prestigioso “Premio Siae” per i Migliori Testi. Ad aprire il Festival il giovane cantautore Kram, il reggino Rosario Canale vincitore lo scorso anno.

Tanti i momenti da incorniciare di un’edizione di grande successo che ha confermato le straordinarie potenzialità di questo progetto, riconosciuto tra i “Grandi Eventi 2021” della Regione Calabria e realizzato con il Patrocinio di Città Metropolitana, Comune di Reggio, Assomusica e Siae, oltre al riconoscimento del Ministero della Cultura per il Settore “Festival di musica contemporanea e d’autore”.

Grazie alla formula e all’utilizzo delle più evolute e tecnologiche modalità di video trasmissione in dab (digital audio broadcasting), con diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, è stato registrato un record di visualizzazioni e interazioni con il pubblico che ha seguito l’evento anche dall’estero, promuovendo la Calabria e, al contempo, valorizzando la nuova musica italiana. Un dato destinato a crescere anche a Festival concluso, proprio grazie alla trasmissione che parte oggi sulla piattaforma Rai Play che consente la visione in qualsiasi momento. Per tutti i protagonisti, oltre agli applausi convinti in teatro, migliaia di commenti positivi e reaction sui principali social. Un’edizione speciale voluta fortemente e realizzata in modo impeccabile nonostante le difficoltà legate al Covid, come hanno sottolineato Giusy Leone, Ruggero Pegna e Gianmaurizio Foderaro, che hanno anche rimarcato l’importanza per la Calabria di un Festival così prestigioso, di enorme risonanza e impatto mediatico, ringraziando il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e gli Assessori regionali al Turismo Fausto Orsomarso e alla Cultura Rosario Varì per il prezioso sostegno. Le serate del Calabria Fest Tutta Italiana 2021 sono visibili sul sito www.raiplay.it al link: https://www.raiplay.it/programmi/calabriafesttuttaitaliana.