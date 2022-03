Cucinotta (Pd): “la Calabria non può permettersi reti idriche vecchie di 40 anni”

17 Marzo 2022 14:06

Cucinotta (Pd): “è passato solo qualche giorno dalla notizia della perdita del finanziamento, relativo al piano Idrico , inserito nel PNRR di 104 milioni di euro per l’ammodernamento della rete idrica Calabrese”

“E’ passato solo qualche giorno dalla notizia , battuta da tutti gli organi di stampa , relativa alla perdita del finanziamento , relativo al piano Idrico , inserito nel PNRR di 104 milioni di euro per l’ammodernamento della rete idrica Calabrese . Tutto questo non puo’ passare in cavalleria , è un problema che la Regione Calabria ed il Presidente Roberto Occhiuto, deve affrontare in tempi rapidi , in quanto la Calabria non può permettersi reti idriche vecchie di quarant’anni”. E’ quanto scrive in una nota Fortunato Cucinotta, membro dell’Assemblea Metropolitana di Reggio Calabria del Partito Democratico. “Ecco che mi sarei aspettato dal Presidente di Regione un’intervento forte , concreto, come , per esempio, il commissariamento dell’Autorità Idrica Calabria, provvedimenti ai dirigenti coinvolti ed la richiesta di dimissioni per il presidente Manna, invece, tutto è rimasto fermo , immutato , insieme all’idea di avviare un’altro carrozzone vuoto come Cosenza Acque , che nei piani del Presidente Occhiuto , dovrebbe sostituire la Sorical. Un’idea che non può realizzarsi in tempi brevi e che rischia di farci perdere altri finanziamenti importanti, e quindi , da componente dell’Assemblea Provinciale del Partito Democratico mi rivolgo al Segretario Regionale Nicola Irto di presentare un’alternativa , tra l’altro già discussa in campagna elettorale , e che può rappresentare un’alternativa valida , realizzabile in tempi brevi, ed è sostanzialmente quella di rendere “realmente” pubblica la Sorical . Sorical ha già un know how, ha già professionalità al suo interno, una struttura, rappresentata dai lavoratori che lavorano alle reti idriche Calabresi. Tutto questo deve avvenire discutendo e trovando un’accordo economico con la banca tedesca che detiene il debito di Sorical , se ci pensiamo, costa meno ridiscutere e trovare un’accordo su un debito che investire milioni di euro in un carrozzone vuoto come Cosenza Acque. Nella nuova Sorical non può essere tralasciato il ruolo dei comuni Calabresi , ed ecco che la soluzione sarebbe quella di far entrare tutti i 404 Comuni Calabresi nell’assetto della Sorical Pubblica , una soluzione , questa , già in essere nel tentativo di rimettere in piedi Cosenza Acque , e che si potrebbe realizzare in tempi molto più celeri. Infine, condizione fondamentale, affinchè possa funzionare la Sorical Pubblica è quello di scegliere l’amministratore tramite un Bando , la politica , infatti, non deve metterci mano , deve pretendere che Sorical funzioni bene e per farlo non deve utilizzare un’ente pubblico come parcheggio di uomini vicini ai partiti. Questa idea , tra l’altro, è già supportata da diversi Sindaci Calabresi ed il PD deve essere protagonista di questa battaglia”, conclude la nota.