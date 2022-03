Crotone, chance fallita: contro l’Alessandria è pari (che non serve a niente), Maric sbaglia un rigore. La nuova classifica di Serie B

6 Marzo 2022 17:37

Il Crotone non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto contro l’Alessandria, la classifica si fa sempre più complicata: tutti i risultati e la graduatoria aggiornata

Ennesima chance fallita del Crotone per provare a svoltare una stagione maledetta. Lo scontro diretto interno contro l’Alessandria poteva essere sfruttato per uscire dalle secche, ma allo Scida la squadra di Modesto non è andata oltre l0 0-0. Recriminazioni ancor più forti per via del rigore fallito da Maric al 69′. La vittoria, per i pitagorici, rimane un lontanissimo ricordo, e la classifica si fa sempre più complicata, anche per via della vittoria del Vicenza sulla Ternana. Rimane il -8 sul Cosenza e addirittura il -15 sulla Spal quindicesima. Nelle altre sfide, pari tra Ascoli e Frosinone e tra Perugia e Lecce. Di seguito il programma completo e la graduatoria aggiornata.

RISULTATI 28ª GIORNATA SERIE B

SABATO 5 MARZO

ore 14:00

Cittadella-Monza 1-2

Como-Spal 0-2

Parma-Reggina 1-1

Pordenone-Pisa 0-1

ore 16:15

Cremonese-Brescia 2-1

DOMENICA 6 MARZO

ore 15:30

Ascoli-Frosinone 1-1

Crotone-Alessandria 0-0

Vicenza-Ternana 3-1

Perugia-Lecce 1-1

Cosenza-Benevento POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE B

LECCE 53 CREMONESE 53 PISA 52 BRESCIA 51 MONZA 48 BENEVENTO 47 FROSINONE 45 ASCOLI 43 CITTADELLA 42 PERUGIA 42 REGGINA 39 COMO 36 PARMA 34 TERNANA 34 SPAL 31 ALESSANDRIA 25 COSENZA 23 VICENZA 21 CROTONE 16 PORDENONE 12

PROSSIMO TURNO (29ª GIORNATA)

VENERDI’ 11 MARZO

ore 20:30

Parma-Cittadella

SABATO 12 MARZO

ore 14:00

Lecce-Brescia

Reggina-Perugia

Ternana-Cosenza

ore 16:15

Benevento-Crotone

Frosinone-Alessandria

Monza-Vicenza

Pordenone-Como

Spal-Ascoli

DOMENICA 13 MARZO

ore 15:30