Covid, via a primi studi per utilizzare il vaccino Novavax come “booster eterologo”

25 Marzo 2022 15:58

Covid, Novavax inserito in due studi come dose da somministrare dopo un ciclo primario

Il vaccino anti-Covid di Novavax è stato inserito in due studi che ne valutano l’impiego come booster eterologo, ossia come dose da somministrare dopo un ciclo primario effettuato con altri prodotti-scudo contro Sars-CoV-2. Lo annuncia la società americana che ha messo a punto il vaccino proteico NVX-CoV2373 (il Nuvaxovid*), spiegando che i due trial valuteranno la sicurezza, l’immunogenicità e la reattogenicità del prodotto come richiamo dopo vaccini Covid-19 diversi. “Ulteriori studi sulla dose booster sono importanti per supportare la scelta del vaccino tra i cittadini, gli operatori sanitari e le autorità sanitarie pubbliche”, dichiara Filip Dubovsky, Chief Medical Officer di Novavax. “Non vediamo l’ora di aggiungere queste nuove evidenze per supportare l’uso ampliato del nostro vaccino proteico”, aggiunge. Il primo studio – dettaglia la compagnia – è un trial di fase 1/2 sostenuto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) statunitense, che valuterà NVX-CoV2373 in adulti sani over 18 dopo almeno 12 settimane da un ciclo primario con uno dei 3 prodotti autorizzati dall’Agenzia americana del farmaco Fda (Pfizer/BioNTech, Moderna e Janssen-J&J). I partecipanti saranno seguiti per 12 mesi. I primi dati sono attesi entro fine anno e i risultati completi nel 2023. Il secondo studio è un trial di fase 3 condotto negli Emirati Arabi Uniti, su over 18 immunizzati con il vaccino anti-Covid inattivato della cinese Sinopharm. I partecipanti saranno seguiti per 6 mesi e i risultati completi sono attesi nel quarto trimestre del 2022.