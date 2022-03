Giornata per le vittime del Covid, Spirlì: “quanti morti inutilmente a causa della non chiusura delle scuole”

18 Marzo 2022 21:29

L’ex Governatore della Regione Calabria Antonino Spirlì oggi, giornata nazionale delle vittime per Covid, ha voluto offrire una “preghiera speciale per chi è morto INUTILMENTE a causa dell’impedita chiusura delle scuole in piena ondata”

“Nel ricordare, oggi come sempre, Tutti ed Ogni Calabrese caduta e caduto a causa del Covid, permettetemi di offrire una preghiera speciale per chi è morto INUTILMENTE a causa dell’impedita chiusura delle scuole in piena ondata”. Lo ha scritto su Facebook l’ex Governatore della Regione Calabria Antonino Spirlì, che nel suo periodo da Presidente ha fortemente combattuto per cercare in ogni modo di mantenere le scuole chiuse, attraverso ordinanze alcune volte bocciate dal Tar. Spirlì ha espresso il suo pensiero oggi, giornata nazionale delle vittime del Covid.