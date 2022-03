14 Marzo 2022 17:10

La quarta dose del vaccino per il Covid “sarà necessaria”. E’ quanto afferma l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. L’azienda farmaceutica sta lavorando a creare un vaccino in grado di proteggere contro tutte le varianti conosciute e in grado di durare almeno un anno, spiega Bourla secondo quanto riferito dai media americana. “Dobbiamo capire che il Covid non sparirà, dovremo imparare a conviverci così come conviviamo con altri virus”, mette in evidenza l’esperto.