Covid: “i profughi ucraini si devono vaccinare, ma non possiamo rincorrerli con la siringa in mano”

4 Marzo 2022 11:18

“L’Ucraina è una delle aree con il più basso tasso di vaccinazione in Europa, ci sono una serie di motivi, primo tra tutti è quello religioso”, ha spiegato l’assessore alla Sanità nel Lazio Alessio D’Amato

“Non voglio essere allarmista. Ma è giunto il momento di organizzarsi. E non solo noi nel Lazio, serve un coordinamento strutturato a livello nazionale ed europeo”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sanità nel Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista su La Repubblica. In questi giorni è atteso in Italia l’arrivo di circa 800mila profughi in fuga dalla guerra in Ucraina e tutte le Regioni si stanno mobilitando sul fronte Covid perché, seppur si sta assistendo ad un netto miglioramento della situazione epidemiologica, il virus non è del tutto sparito. A preoccupare le autorità italiane è il fatto che soltanto il 34,5% dei cittadini ucraini è vaccinato.

“Noi abbiamo fatto la nostra parte – ha proseguito D’Amato – , abbiamo aperto l’hub di Termini, e da oggi lanciamo un numero verde, 800118800, in collaborazione con Ares 118 per dare supporto a chi ha bisogno di assistenza sanitaria, sia per prenotare prestazioni che per emergenze. Ma diciamo la verità: non possiamo pensare di andare a rincorrere gli ucraini a Roma con la siringa in mano. Si tratta di flussi molto volatili, oggi sono qui, domani chissà. Non risolveremo le cose così”. “Gli ucraini si devono vaccinare. Devono farlo in primo luogo per salvaguardare la loro salute, ma anche per rispetto di tutta la comunità – continua D’Amato – . L’Ucraina è una delle aree con il più basso tasso di vaccinazione in Europa, ci sono una serie di motivi, primo tra tutti è quello religioso. Gli ortodossi, lo sappiamo, sono molti cauti verso la vaccinazione. Abbiamo vissuto queste difficoltà anche le Lazio, non solo con gli ortodossi, anche con i Sikh. La differenza l’ha fatta il coinvolgimento delle autorità religiose. Mi appello a loro in questo momento. Il loro aiuto è fondamentale”.