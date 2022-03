Covid, negli Usa ok quarta dose vaccino per over 50: “a distanza di 4 mesi dalla terza”

29 Marzo 2022 18:10

La comunicazione della Food and Drug Administration

La Food and Drug Administration americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini contro il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro gli over 50, oltre che per alcune categorie di immunocompromessi. Lo ha reso noto l’autorità sanitaria statunitense. Le somministrazioni per il resto della popolazione adulta dovrebbero iniziare il prossimo autunno. La “quarta dose”, ovvero il secondo booster, del vaccino Pfizer andrà somministrata ad almeno quattro mesi dalla terza.