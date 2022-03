Covid, Lorenzoni (M5S): “in Austria stop all’obbligo vaccinale, in Italia proroga del Green Pass a lavoro”

10 Marzo 2022 15:03

Covid: la nota del deputato del M5S, Gabriele Lorenzoni

“In Austria rinunciano all’obbligo vaccinale, in Italia prorogano il Green pass sul lavoro fino a giugno“, scrive sui social il deputato M5S Gabriele Lorenzoni. “L’Austria, il paese modello di cui tutti i telegiornali italiani tessevano le lodi questo autunno per la linea dura con la quale aveva imposto l’obbligo vaccinale alla sua popolazione, ha definitivamente rinunciato a questa misura, che sarebbe entrata effettivamente in vigore il 15 marzo, e che in ogni caso non prevedeva la sospensione dal posto di lavoro. Il Governo austriaco, dopo aver valutato il rapporto di una commissione scientifica, ha spiegato che, con Omicron diventata la variante ‘predominante’, la vaccinazione obbligatoria ‘non è più proporzionata'”, rimarca il pentastellato, che aggiunge: “L’Italia invece rimane l’unico paese in Europa con il Green pass in vigore, tra l’altro l’unico che ha adottato questa misura al mondo del lavoro pubblico e privato, con i tamponi a carico del lavoratore“. “Con la fine dell’emergenza sanitaria, la ratio di queste norme si svela per quello che è: uno strumento di governo e controllo sociale per punire chi è dissidente, e premiare chi ubbidisce con la ‘concessione temporanea’ dei diritti fondamentali della persona“, aggiunge Lorenzoni.