Covid, oggi in Sicilia 2.225 guariti e circa 4 mila nuovi casi positivi. Salgono i ricoverati in ospedale, il BOLLETTINO

20 Marzo 2022 17:05

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 20 marzo: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 20 marzo 2022, in Sicilia nessun morto (la Regione comunica che tra i deceduti comunicati in data odierna 2 sono relativi al 19 marzo, 6 al 18 marzo, 3 al 28 gennaio, 1 al 22 gennaio), 2.225 guariti e 4.777 nuovi casi positivi ((la Regione comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 1.156 sono relativi a giorni precedenti al 19 marzo) su 30.537 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 15,64% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 905.770 persone su 5.864.457 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 15,44%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 6,47 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

899.837 casi totali



9.860 morti

659.048 guariti

236.862 attualmente positivi

878 (+26) ricoverati in ospedale (0,37%)

60 (+2) ricoverati in terapia intensiva (0,02%)

235.924 (+3.668) in isolamento domiciliare (99,60%)

Da lunedì la Sicilia è in “zona bianca”. Per quanto riguarda i ricoverati abbiamo 878 (+26 oggi) in reparto con 60 (+2) in terapia intensiva, situazione quindi stabile.