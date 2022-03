Covid, Germania: acquisto vaccini garantito fino a 2029

16 Marzo 2022 21:29

Il governo tedesco ha approvato oggi alcuni contratti dal valore totale di 2.86 miliardi di euro per garantirsi l’acquisto di vaccini contro il Covid-19 fino al 2029. Le firme ottenute garantiscono che, fino a quella data, le cinque case farmaceutiche con cui è stato raggiunto l’accordo continuino a produrre i farmaci necessari per combattere il virus. E’ quanto si apprende da una nota congiunta del Ministero dell’Economia e quello della Salute. Le aziende, BioNTech, CureVac/GSK, Wacker/CordenPharma, Celonic e IDT, riceveranno una tariffa annuale minima per garantire che le capacità di distribuzione siano mantenute e la produzione di vaccini possa essere accelerata se l’andamento epidemiologico dovesse peggiorare. “Abbiamo imparato la lezione da questa pandemia, non soffriremo più per carenza di dosi come successo in passato – ha affermato il ministro dell’Economia Robert Habeck -. “Ci stiamo assicurando la produzione e la fornitura di vaccini per i prossimi anni”.