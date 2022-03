Covid e vaccini, Corbelli: “nelle ultime tre settimane 80 giovani morti all’improvviso”

17 Marzo 2022 19:45

Covid e vaccini, Corbelli: “il Governo continua a tacere sulla strage continua delle morti improvvise, quasi tutti giovani e sani, che spaventa e allarma! Nelle ultime tre settimane oltre 80 decessi”

“Il Governo continua a tacere sulla strage continua delle morti improvvise, quasi tutti giovani e sani, che spaventa e allarma”. E’ quanto afferma il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. “Nelle ultime tre settimane oltre 80 decessi! In dieci giorni sono più che raddoppiati: si è passati dai 25 del periodo 23 febbraio- 5 marzo ai 58 degli ultimi undici giorni(6 marzo-17 marzo)! Bisogna dare delle risposte su questi decessi fulminei e inspiegabili e fermare questa strage. Cancellare subito obbligo(per tutti) e Super Green pass e sospendere la vaccinazione almeno per gli under 40, che non corrono rischi per il Covid e continuano invece a morire così all’improvviso”, conclude.