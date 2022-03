Draghi ringrazia Speranza, Meloni: “ma è uno scherzo? Le sue misure fallimentari hanno messo in ginocchio l’Italia”

17 Marzo 2022 15:49

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è tornata ad accusare il Ministro della Salute Roberto Speranza, ringraziato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi durante la riunione della cabina di regia odierna

“Le misure fallimentari di Roberto Speranza hanno messo in ginocchio l’Italia intera: dal mancato aggiornamento del piano pandemico alle insensate e contradditorie restrizioni, fino all’inutile Green Pass. Presidente Draghi, di “straordinario” c’è solo il suo coraggio nel non averlo rimosso da Ministro della Salute”. Così Giorgia Meloni su Facebook. La leader di Fratelli d’Italia ha commentato infatti quanto accaduto nella riunione della cabina di regia (dove si è discusso della road map sulle riaperture) di questa mattina, dove il Premier ha ringraziato il Ministro della Salute per lo “straordinario lavoro” svolto in questi anni di pandemia. “E’ uno scherzo?”, si legge nella grafica allegata al post della Meloni.