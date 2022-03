Covid, Dieni insiste: “stop Green Pass dopo il 31 marzo”

10 Marzo 2022 22:16

Da qualche settimana il deputato reggino chiede con insistenza l’eliminazione del Green Pass: “vaccini e monoclonali sono nemici del Covid”

“Il virus ci accompagnerà per molto tempo ma gli effetti sulla collettività sono sotto controllo. Quindi si inizino ad alleggerire le misure sin da adesso e non si tenti di prorogare il Green Pass, strumento politico per la fase emergenziale, oltre la fine dello stato di emergenza”. Lo scrive su Facebook il deputato del Movimente 5 Stelle Federica Dieni. “In questo momento ci sono emergenze internazionali da risolvere. Il Covid che pur gira e continuerà a girare ha dei nemici: ci sono i vaccini e i monoclonali”, aggiunge la parlamentare reggina, e “le ospedalizzazioni sono molto basse”.