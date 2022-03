Covid, Costa: “utilizzo Green Pass è sospeso, lo strumento resta”

31 Marzo 2022 12:48

Il sottosegretario alla Salute spiega che “qualora ci fosse la necessità sarà riattivato”

“Su questo dobbiamo essere estremamente chiari e dire agli italiani che con la fine dello stato di emergenza non finisce la lotta alla pandemia, ma inizia semplicemente un modo diverso e ordinario per gestire la fase pandemica. Questo vuol dire proseguire con la campagna di vaccinazione e mantenere intatta la struttura che abbiamo costruito a livello regionale grazie al prezioso lavoro del generale Figliuolo”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nel corso di una intervista video rilasciata all’agenzia Dire.

“Per quanto riguarda il Green pass – ha proseguito – è stato certamente uno strumento straordinario, che ci ha consentito di intraprendere nel nostro Paese il percorso di riaperture iniziato il 26 aprile dello scorso anno e di raggiungere percentuali importanti per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Oggi ne prevediamo la sospensione dell’utilizzo, ma il Green pass è sempre uno strumento che esiste, i requisiti per ottenerlo sono chiari e rimangono quelli. Quindi qualora ci fosse la necessità di affrontare una nuova fase, che ovviamente non ci auguriamo, gli strumenti ci sono e verranno attivati. La struttura, insomma, continua ad essere presente e operativa”.