17 Marzo 2022 15:08

Covid, ecco cosa si legge nella bozza del nuovo decreto

Basta quarantene da contatto con un caso positivo al Covid: secondo quanto prevede la bozza del decreto – in 15 articoli – che sara’ nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri dal primo aprile dovra’ rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovra’ applicare il regime dell’autosorveglianza. Non ci sara’ piu’, quindi, distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.