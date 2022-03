Covid, Bassetti: “Speranza lo sa che siamo arrivati a 200 mila contagi al giorno anche con le mascherine al chiuso?”

23 Marzo 2022 11:42

La variante Covid “Omicron è incontenibile. Troppo contagiosa per fermarla con obblighi vari”. E’ il pensiero espresso su Twitter da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Per alcuni sembra che l’unica difesa contro il Covid sia rappresentata dall’uso della mascherina al chiuso. Il ministro sa che siamo arrivati a 200.000 contagi al giorno anche con l’obbligo della mascherina?“, si chiede Bassetti. Il riferimento è alle parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha invitato tutti a mantenere ancora la mascherina al chiuso, obbligo che decadrà comunque a partire dall’1 maggio, come da ultimo decreto.

L’impressione, dalle parole espresse dall’esponente di LeU, è che quest’ultima decisione, unita a quella di allentare il Green Pass per abolirlo a maggio, non lo trovi del tutto d’accordo. E’ un po’ un voler dire: “le mascherine al chiuso non saranno più obbligatorie da maggio, ma mettetele lo stesso”. Fino a prima del nuovo decreto, infatti, continuava ad albergare in lui – e continua ancora – quella linea della prudenza che lo ha contraddistinto da sempre, e che lo porta a considerare ancora il Green Pass come una grande misura, unito alla mascherina, che in gran parte d’Europa hanno ormai tolto da mesi al chiuso. Il Ministro, in sostanza, è stato in un certo senso “accompagnato” a trovare una mediazione (allentamento ad aprile anziché totale abolizione già da subito, sia per mascherine che per Green Pass) per via delle pressioni di una parte di maggioranza (soprattutto Lega e M5S), dell’opposizione di FdI e del Ministro del Turismo Garavaglia, comunque arrabbiatissimo per le forti limitazioni (Super Green Pass nelle attività al chiuso) per le festività pasquali e per i ponti festivi di aprile.

Il pensiero di Bassetti, invece, segue in toto quello espresso di recente da Crisanti, che avrebbe fatto “il ‘liberi tutti’ già da gennaio” perché con l’alta contagiosità di questa variante non c’è misura restrittiva che tenga. E l’aumento dei casi degli ultimi giorni (con mascherina al chiuso e Super Green Pass quasi ovunque, e sarà così fino al 31 marzo) lo dimostra.