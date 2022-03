Covid, Asp Messina: “chiude hub vaccinale di Brolo”

17 Marzo 2022 16:23

“Una decisione improvvisa di cui l’Amministrazione Comunale può solo prendere atto”, si legge nella nota

L’ASP di Messina ha comunicato che da oggi verrà chiuso l’hub vaccinale di Brolo insieme ad altri della provincia, che presto saranno comunicati. “Una decisione improvvisa di cui l’Amministrazione Comunale può solo prendere atto. Già in passato era stato chiesto e ottenuto di prorogare l’apertura dell’hub di Piazza Annunziatella, ma adesso non ci sono più le condizioni per rinnovare la richiesta”, si legge nella nota del Comune di Brolo. L’Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare periodicamente, in collaborazione con l’ASP, delle giornate dedicate alla vaccinazione per continuare ad assicurare un servizio essenziale nella lotta contro il Covid.