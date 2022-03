Covid, l’inviato italiano a Londra: “uso la mascherina solo io, mi guardano come fossi un alieno”

8 Marzo 2022 15:23

“Non si parla più di Covid in televisione e anche sugli autobus sono affollatissimi nessuno porta la mascherina”, fa presente il giornalista durante Mattino 5

“Io la mascherina la tengo comunque, ma sono l’unico e non sto scherzando. Mi guardano come fossi un ufo entrando nei supermercati, ristoranti o all’albergo. Nessuno indossa più la mascherina. Ed ovviamente non esiste il Green Pass. Inoltre, chi risulta positivo, può girare tranquillamente in città senza necessità di quarantena. E’ come se il Covid non esistesse più”. E’ quanto afferma nel corso del programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci, l’inviato della redazione in Regno Unito. Il giornalista descrive la situazione a Londra e fa notare come la visione del Covid sia molto diversa rispetto a quanto si avverte in Italia.

“I tamponi continuano ad essere fatti per controllo, ma se risulti positivo non sei costretto a restare in isolamento. Io qui ho pacchi di giornali e in nessuna pagina si parla di Covid e contagi. Solo sul The Telegraph a pagina 13 dice che ‘Gli scienziati del Covid hanno perso oggettività con modelli che ci hanno condotto al lockdown’. Cioè il messaggio che passa qui è che si è sbagliato a puntare sulle chiusure, si è sbagliata la gestione del Covid ed è qualcosa di stravagante girare con le mascherine”, prosegue l’inviato.

La conduttrice fa evidenti cenni di ‘no’ con la testa, per mostrarsi critica verso le scelte del governo britannico e della stampa inglese. Panicucci chiede allora il livello della saturazione degli ospedali, ma anche in questo caso il giornalista spiega: “i numeri sono esattamente in calo, i giornali italiani (citando il Messaggero, ndr) dicono che il Covid a Londra sia tornato, ma questo non lo leggo sui quotidiani locali. Non se ne parla neppure in televisione, non si accenna più e anche gli autobus sono affollatissimi e nessuno porta la mascherina”.