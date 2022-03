Cosmos 2022, presentata a Reggio Calabria la nuova edizione della prestigiosa dedicata alla divulgazione della cultura scientifica | INTERVISTA

29 Marzo 2022 13:18

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la conferenza stampa di presentazione del Premio e del Festival Cosmos 2022

E’ stato presentato questa mattina nella Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, il Premio ed il Festival Cosmos 2022, nati a Reggio Calabria e dedicati alla divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica. L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Planetario Pythagoras e in partenariato con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’Istruzione e la Società Astronomica Italiana. Il festival, inoltre, gode della collaborazione del sito di Repubblica e Italian tech. Ad illustrare i dettagli dell’evento sono stati, Carmelo Versace, Sindaco f.f. Città Metropolitana, Filippo Quartuccio, Consigliere metropolitano delegato alla cultura, Giuseppina Attanasio, Dirigente Settore 2 della Città Metropolitana, Angela Misiano, Responsabile scientifica Planetario Pythagoras e l’ideatore di “Cosmos”, Gianfranco Bertone, presidente del Comitato Scientifico Cosmos 2022, professore di Fisica presso l’Università di Amsterdam e direttore del Consorzio europeo per la teoria delle particelle elementari. Un successo sempre crescente quello registrato negli anni da “Cosmos” che è passato da una partecipazione di 400 ragazzi nel 2019, ai 700 del 2021 con un totale di trenta scuole coinvolte di cui cinque scuole superiori italiane all’estero, individuate attraverso il Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale. L’edizione 2022 si articola in due distinte categorie, ovvero “Premio Cosmos”, assegnato da un comitato scientifico composto da personalità di spicco della divulgazione scientifica e “Premio Cosmos degli Studenti”, nato per coinvolgere i giovani nell’iniziativa, assegnato dagli studenti.

Nel mese di aprile gli studenti incontreranno gli autori in modalità online per permettere un dialogo diretto ed agevolare la scelta degli studenti. A maggio 2022 si riunirà l’assemblea degli studenti per decidere il vincitore del Premio Cosmos per gli studenti e, successivamente, a giugno, in programma incontri aperti con gli autori tramite piattaforme informatiche. Il Premio Cosmos, inoltre, si arricchisce a Reggio Calabria con il “Festival Cosmos -Scienza, Cultura, Società”, che avrà luogo dal 29 settembre al 2 ottobre e prevederà una serie di eventi (laboratori, conferenze, gazebo sul lungomare, spazi teatrali, letture scientifiche) oltre alla premiazione degli stessi autori vincitori del Premio.

“Poter essere tra gli attori protagonisti di un evento di caratura internazionale e di altissima levatura scientifica, – ha affermato Versace – rappresenta per questo Ente e per tutto il territorio metropolitano, motivo di grande orgoglio. La Città metropolitana sta investendo con grande convinzione su Cosmos che in poco tempo è diventato un appuntamento di prestigio e pienamente riconosciuto nell’ambito del mondo scientifico nazionale e internazionale. Una manifestazione che ha il grande merito, tra le altre cose, di aprire le porte della cultura scientifica ai giovani, in particolare a quanti non hanno l’opportunità di accedere a percorsi didattici così qualificati. Voglio ringraziare tutto il settore Cultura guidato dalla dirigente Attanasio il cui lavoro e impegno ci consentono oggi di raccogliere questo nuovo e importante risultato. Quest’anno, peraltro, Cosmos si pone quale eccellenza di riferimento anche nel quadro del programma celebrativo dedicato al cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi. E sono esattamente queste le iniziative su cui stiamo scommettendo, ponendo la cultura al centro di un’azione che deve avere anche una forte valenza educativa e sociale”.

La sfida è fare di Reggio Calabria un luogo di riferimento nell’ambito dei festival scientifici, ha evidenziato Attanasio, “specie in un anno così importante come quello che stiamo vivendo e che vede Cosmos inserito a pieno titolo tra gli eventi di punta nel quadro delle iniziative celebrative dedicate ai Bronzi. Un ringraziamento al comitato scientifico e alle scuole che stanno abbracciando con noi questa sfida che di anno in anno diventa sempre più ambiziosa e naturalmente ai ragazzi che con il loro entusiasmo rappresentano la vera anima di questa manifestazione”.

“L’altissima qualità dei libri selezionati – ha concluso il professor Bertone – per la fase finale del Premio Cosmos e del Premio Cosmos degli studenti testimonia lo straordinario lavoro fatto dal comitato scientifico e dal comitato di selezione per identificare e promuovere l’eccellenza nella divulgazione scientifica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, e in particolare le autrici e gli autori che, grazie anche al coordinamento e alla collaborazione delle case editrici, hanno accettato di partecipare alla nostra iniziativa. Auguro buon lavoro e buon divertimento alle centinaia di ragazze e ai ragazzi che si accingono a incontrare i finalisti, e a dibattere e valutare le loro opere”.

La prof.ssa Misiano ai nostri microfoni ha detto: “con la nostra iniziativa riteniamo di poter dire la nostra a livello nazionale seppur ci sono tanti premi simili da Nord a Sud. Il festival, in realtà, è la conclusione di un percorso partito a gennaio. Siamo contenti di quanto fatto. A testimoniare il brillante percorso intrapreso da “Cosmos”, c’è anche la partecipazione delle scuole italiane all’estero, segno evidente – ha sottolineato Misiano – della grande apertura che caratterizza questa edizione, nella direzione di una sempre maggiore internazionalizzazione. Cosmos, infatti, è anche un appuntamento che esalta l’ospitalità e la capacità organizzativa del nostro territorio che nel corso dei prossimi mesi darà, senza dubbio, una risposta adeguata alle delegazioni che verranno a Reggio Calabria”. In basso l’INTERVISTA completa.

LA STORIA DI COSMOS

L’istituzione del Premio Cosmos nasce nel 2018 da un’idea del prof. Gianfranco Bertone allo scopo di promuovere la cultura scientifica in Italia, attraverso l’ assegnazione di un Premio internazionale per la migliore opera di divulgazione scientifica nei settori della Fisica, dell’Astronomia e della Matematica, con la partecipazione del Planetario Pythagoras e il supporto di un comitato scientifico di alto profilo. La Città Metropolitana ha dunque lanciato questa iniziativa nello stesso anno, composta da:

1) Il “Premio Cosmos” assegnato dal comitato scientifico all’autore dell’opera di divulgazione più meritevole pubblicata in lingua italiana nei 24 mesi precedenti la premiazione;

2) Il “Premio Cosmos degli Studenti” assegnato dagli studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana che hanno partecipato all’iniziativa.

Nel 2019 il Premio viene inserito nel protocollo di Intesa tra la Società Astronomica Italiana e il Ministero dell’Istruzione con il riconoscimento di crediti formativi esterni e con la valenza di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Partecipano 20 scuole su scala nazionale con 400 ragazzi. Nel 2020 partecipano 28 scuole per un totale di 700 ragazzi. Nel 2021 le scuole partecipanti sono state 30 di cui cinque scuole superiori italiane all’estero, individuate attraverso il Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale, per un totale di 750 ragazzi. Sempre nel 2021 viene realizzata in fase sperimentale l’edizione 0 del Festival Cosmos.

IL PREMIO COSMOS 2022

Il premio si articola in due categorie:

– Premio Cosmos, assegnato da un comitato scientifico composto da personalità di spicco della divulgazione scientifica

– Premio Cosmos degli Studenti, nato per coinvolgere i giovani nell’iniziativa, assegnato dagli studenti.

Quest’anno partecipano i seguenti Istituti:

Liceo Scientifico Louis Pasteur Lazio Roma (RM)

Liceo Classico e Scienze Umane Cagnazzi Puglia Altamura (BA)

Liceo Classico Tommaso Campanella Calabria Reggio Calabria

Liceo Italiano di Madrid Estero Madrid

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Calabria Reggio Calabria (RC)

ITET De Viti De Marco Puglia Triggiano (BA)

Istituto Tecnico Don Bosco El Sahel – Cairo Estero Cairo (Egitto)

Istituto Superiore ‘Euclide’ Calabria Bova Marina (RC)

Liceo Statale Rechichi Calabria Polistena (RC)

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” Calabria Reggio Calabria

Liceo Italiano IMI Estero Istanbul

Liceo Scientifico Statale italiano E. Amaldi

di Barcellona (ES) Estero Spagna

Liceo Scientifico Giordano Bruno Campania Arzano (NA)

Liceo Classico e Liceo Europeo

Convitto Nazionale di Stato Campanella Calabria Reggio Calabria

IIS Genovesi – da Vinci

sezione Liceo Scientiifico L. da Vinci Campania Salerno (SA)

Liceo Scientifico Statale L. Cocito Piemonte Alba (CN)

Liceo Scientifico E.Fermi Calabria Catanzaro (CZ)

IIS Pietro Mazzone Calabria Roccella Jonica (RC)

Liceo Classico I. Oliveti Calabria Reggio Calabria

Liceo Scientifico Ettore Majorana Moncalieri (TO) Piemonte Moncalieri (TO)

Liceo Scientifico Pitagora di Rende Calabria Cosenza

Istituto Istruzione Superiore – Tecnologico e Professionale Sicilia Messina

Istituto istruzione Superiore Verona Trento

– Tecnologico e Professionale Sicilia Messina (ME)

Liceo Classico Europeo

Convitto Nazionale di Stato T. Campanella Calabria Reggio Calabria (RC)

Le opere in finale e sottoposte al vaglio delle due commissioni sono state scelte da parte del Comitato Organizzatore, tra quelle inviate dalle Case editrici che hanno partecipato alla selezione.

Le cinquine finaliste per ciascuna categoria per il Premio 2022 sono:

Finalisti Premio Cosmos 2022

Jimena Canales – L’ombra del diavolo

Patrizia Caraveo – Sidereus Nuncius 2.0

Arik Kershenbaum – Guida galattica per naturalisti

David Lindley – Quale universo

Guido Tonelli – Tempo

Finalisti Premio Cosmos degli Studenti 2022

Marco Ferrari – Come costruire un alieno

Gabriella Greison – Guida quantistica per anticonformisti

Le attività legate al Premio Cosmos 2022 si articoleranno nei seguenti principali appuntamenti:

– gli studenti incontrano gli autori. In modalità online a partire dal 28 marzo e nel corso delle due settimane successive saranno organizzati incontri online tra gli autori e gli studenti per permettere un dialogo diretto ed agevolare la scelta degli studenti.

– A Maggio 2022 si riunirà l’assemblea degli studenti per decidere il vincitore del Premio Cosmos per gli studenti.

– A Giugno 2022 sono previsti incontri aperti con gli autori tramite piattaforme informatiche.

FESTIVAL COSMOS

Il Premio Cosmos si arricchisce a Reggio Calabria con il “Festival Cosmos -Scienza, Cultura, Società”, che avrà luogo dal 29/9 al 2/10 e prevederà una serie di eventi (laboratori, conferenze, gazebi sul lungomare, spazi teatrali, letture scientifiche) oltre alla premiazione degli autori vincitori del Premio