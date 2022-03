Cosmos 2022, al via a Reggio Calabria la nuova edizione della prestigiosa dedicata alla divulgazione della cultura scientifica

24 Marzo 2022 13:29

Reggio Calabria: domani alle 9.30 a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la conferenza stampa di presentazione del Premio e del Festival Cosmos 2022

E’ in programma domani, venerdì 25 marzo alle ore 9.30 nella Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo “Corrado Alvaro”, la conferenza stampa di presentazione del Premio e del Festival Cosmos 2022, nati a Reggio Calabria e dedicati alla divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica. L’evento sarà realizzato in stretta collaborazione con il Planetario Pythagoras e in partenariato con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’Istruzione e la Società Astronomica Italiana. Il festival, inoltre, gode della collaborazione del sito di Repubblica e Italian tech.

All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte: Carmelo Versace, Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Filippo Quartuccio, consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Giuseppina Attanasio, dirigente del Settore Cultura, Angela Misiano, Direttrice scientifica del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana e l’ideatore di “Cosmos”, Gianfranco Bertone, reggino, presidente del comitato scientifico di Cosmos, professore all’Università di Amsterdam e Direttore del consorzio europeo per la teoria delle particelle elementari.