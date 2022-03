2 Marzo 2022 23:52

Cosenza: sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco nel tentativo di spegnere le fiamme

Paura in Calabria a causa di un furioso incendio divampato nel tardo pomeriggio sulla statale 18 a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Le fiamme stanno sfiorando alcune abitazioni ed un distributore di benzina creando enorme preoccupazione. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i quali stanno cercando di spegnere le fiamme. In basso il VIDEO completo.