Ore di apprensione in provincia di Cosenza per la scomparsa di un 70enne: l’uomo ha fatto perdere le sue tracce da una struttura di Bonifati

18 Marzo 2022 16:47

Angelo Cauteruccio, il 70enne scomparso da una struttura di Bonifati, ha fatto perdere le sue tracce da giorno 12 marzo

Ore di apprensione in provincia di Cosenza dove dal 12 marzo non si hanno più notizie di Angelo Cauteruccio, 70 anni, scomparso da una struttura di Bonifati. Angelo è stato avvistato l’ultima volta a Diamante nella giornata di domenica 13 marzo. E successivamente ai familiari è stato segnalato un possibile avvistamento a Cosenza in zona Viale Giovanni e Francesca Falcone.

Angelo al momento della scomparsa indossava un K-Way scuro, jeans e scarpe da tennis e aveva con sé uno zainetto con scritta Coveri e probabilmente anche un cappello.

Il 70enne ha bisogno di cure ed è importante che sia ritrovato prima che finisca la copertura dei medicinali assunti. Chiunque lo abbia visto nel territorio di Diamante o altrove contatti immediatamente le forze dell’ordine e le autorità competenti. La famiglia ha lanciato un appello per fare girare le infomazioni di Angelo e per prestare attenzione ad ogni possibile luogo dove Angelo potrebbe trovarsi, in special modo nelle zone rurali o poco abitate, magazzini, vecchie case disabitate e ogni angolo dove potrebbe essere in questo momento. Un appello particolare all’attenzione viene rivolto ai custodi dei parchi residenziali estivi.