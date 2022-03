Cosenza, il giovane influencer Giuseppe Capitolino tra i ragazzi della Stardust House

21 Marzo 2022 17:36

Giuseppe Capitolino fra i ragazzi della Stardust House, la prima content house d’Italia: dopo “Voglio essere un mago”, il giovane influencer cosentino torna in tv nel programma Paradise e in radio su RDS Next

Viene da Cleto, un piccolo paese della Calabria in provincia di Cosenza, ha solo 16 anni ma è già uno degli influencer emergenti più conosciuti del momento. Stiamo parlando di Giuseppe Capitolino, un nome già conosciuto ai più giovani che lo hanno seguito nei mesi scorsi sulla Rai in “Voglio essere un mago“. Il content creator calabrese è stato infatti tra i protagonisti del docu-reality di Rai 2 nel quale ha dato prova delle sue abilità di magia, sua grande passione.

Una splendida avventura quella svolta presso il castello di “Rocchetta Mattei”, dove per oltre un mese ha preso contatto con il mondo della tv fra cameraman, truccatori, scenografi e volti noti del piccolo schermo come Raul Cremona. Giuseppe ha fatto tesoro dell’esperienza maturata nel reality costruendosi una solida fan base che su Instagram conta oltre 27.000 follower e ha deciso di continuare il suo cammino professionale.

Di recente Giuseppe è entrato a far parte della Stardust House, la prima contet house d’Italia che riunisce alcuni fra i più giovani e famosi influencer della penisola. I ragazzi saranno protagonisti in TV nel programma Paradise, condotto da Pascal Vicedomini su Rai 2, mentre in Radio saranno direttamente loro a condurre RDS Next. Una nuova esperienza in tv e una, addirittura, alla conduzione di un programma radiofonico per il giovane Giuseppe che, grazie al sostegno dei genitori, continua il proprio percorso trasformando la propria attività social in un lavoro vero e proprio mostrando, allo stesso tempo, l’immagine di una Calabria giovane e social in tutta Italia.