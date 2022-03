Cosenza-Benevento non si gioca: rinviato il match del Marulla, ci sono 12 casi Covid tra i sanniti

5 Marzo 2022 11:46

Cosenza-Benevento rinviata a data da destinarsi dopo i 12 casi Covid registrati nella squadra sannita

Cosenza-Benevento non si giocherà domani, domenica 6 marzo. Il match dello stadio Marulla è stato rinviato ufficialmente a data da destinarsi, su decisione della Lega B, dopo la richiesta presentata dalla società campana per via dei 12 casi Covid nel gruppo squadra.