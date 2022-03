“Un piano di 15 punti per la pace fra Russia e Ucraina”: il Financial Times svela una bozza di accordo per il cessate il fuoco

16 Marzo 2022 17:12

Il quotidiano britannico anticipa una bozza di piano di pace in 15 punti: è quanto avrebbero sviluppato i negoziatori di Russia e Ucraina in queste settimane di colloqui

Un piano di 15 punti per la pace nel conflitto russo-ucraino. E’ quanto contenuto in una bozza di accordo sulla quale i negoziatori dei due paesi stanno discutendo, secondo quanto svelato dal Financial Times. La bozza prevede il cessate il fuoco e il ritiro dalle truppe se l’Ucraina dichiara la sua neutralità, rinuncia quindi a entrare nella Nato e promette di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia. Questa bozza di 15 punti farebbe parte dei cosiddetti “progressi significativi” che i due paesi hanno raggiunto in queste settimane di negoziati. E infatti, secondo tre persone al corrente dei colloqui – citate dal quotidiano britannico – la proposta nel suo complesso è stata discussa lunedì dai negoziatori di Russia e Ucraina.