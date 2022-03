CorriCastrovillari, Semmah e Spingola s’impongono nettamente nei cross di San Giovanni in Fiore

28 Marzo 2022 16:10

Una splendida giornata di sole ha accolto il “Cross in Fiore” organizzato dalla Jure Sport di San Giovanni in Fiore. Ad un’altitudine di oltre 1.000m, si sono svolti i Campionati regionali individuali Master e gare per tutte le categorie, a partire dagli esordienti 5 anni. All’appuntamento a San Giovanni in Fiore, la CorriCastrovillari, guidata dal Presidente Gianfranco Milanese, è arrivata con un gruppo numeroso e competitivo di atleti in tutte gare in programma. Le due gare più attese ed importanti (le 6km) sono state vinte nettamente da Ahmed Semmah (assoluti, Jun., M35/40) con il tempo di 20 minuti e 12 secondi (praticamente 3:35min a km, un gran bel tempo in campestre e in condizioni di dislivello), e da Michelangelo Spingola (M45/M50/55). Entrambi sono partiti in testa aumentando il loro vantaggio passo dopo passo fino ad arrivare in splendida solitudine al traguardo.

Una strategia identica e ben precisa per i due campioni? Beh, sicuramente una scelta dei due atleti che, in buona forma, hanno deciso subito di accelerare ed imporre il loro ritmo che ha subito creato il distacco dai gruppi all’inseguimento. Ennesimo titolo master per Spingola che ha avuto modo il festeggiare nell’ agriturismo, in uno spirito conviviale. Entusiasmo anche per il forte Raffaele Lagani, per il suo secondo posto in M65, per il 3° posto di Cataldo Mollo (M45) e per il 2° posto del prof. Francesco Sommario (M60). Degni di nota le prestazioni di Flavio Beltrano, Antonio Vuono e Daniele Cirigliano. Al traguardo anche l’avv. Massimo Nunnari. Sul versante femminile, ottimo 3° posto per Mimma Viscomi Beltrano.

La scuola di atletica CorriCastrovillari ha schierato anche un buon numero di ragazzi e Gaetano Beltrano ha vinto il suo Eso10 dove correva anche Giuseppe Gioffrè. Vittoria anche per Aurora Beltrano per Eso5 F. Nella Eso5 M, il gradino più alto del podio è stato per Alessandro D’Ingianna, seguito dal nostro PierFrancesco Gioffrè. In Eso8, due secondi posti: Ludovica Ferrarini nella femminile e Gabriel De Maio nella maschile. L’ottimo Federico Ferrrarini, nell’ultimo tratto in salita della sua gara di 1km, ha accelerato e agguantato prima del traguardo il suo meritatissimo 2° posto categoria Ragazzi. Nella categoria Cadette di 1,5km, vittoria scontata per Anastasia Gattabria che continua la serie di ottime performance. Insomma, la grande famiglia CorriCastrovillari ha portato a casa tanti successi. I 4 componenti della famiglia Beltrano hanno portato a casa due successi, un secondo posto e un quarto posto del papà Flavio che ha il merito di coinvolgere in gara anche la moglie e i due figli. Alla Maratona di Roma, che ha attraversato i punti più affascinati e suggestivi della città, hanno partecipato Pasqualino Perticaro, Francesco Gradilone, Micheal Pollina e Matteo Sassone.

“Una bellissima giornata di sport e coesione. La vittoria di Ahmed è una conferma delle grandi doti di questo ragazzo e quella del nostro capitano Spingola ci dà la sensazione che certi talenti non possono che migliorare con il tempo – ha commentato il Presidente Milanese a margine della “Cross in Fiore” -. Una grande prestazione di gruppo, con i ragazzi della Scuola di Atletica che affrontano le gare con gioia e voglia di mettersi sempre in gioco per migliorarsi. Non c’è niente di più bello che mettersi una medaglia al collo e vedere ripagati i sacrifici in campo e fuori dal campo”.