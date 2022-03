Covid, oggi in Calabria nuovo boom di contagi: 3 mila nuovi casi positivi e tasso di positività oltre il 20%, aumentano anche i ricoveri. Il bollettino

8 Marzo 2022 15:34

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 8 marzo

Oggi in Calabria ci sono stati 5 morti, 1.331 guariti e 2.943 nuovi casi di Coronavirus su 14.561 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 20,21% dei tamponi processati: si tratta di una drastica inversione di tendenza, con un numero di contagi mai così alto da oltre due mesi e un tasso di positività che ha avuto un forte balzo verso l’alto. I contagi sono inoltre distribuiti su tutto il territorio regionale: il bollettino della Regione, infatti, fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.038 nella Provincia di Reggio Calabria

904 nella Provincia di Cosenza

537 nella Provincia di Vibo Valentia

292 nella Provincia di Catanzaro

163 nella Provincia di Crotone

9 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 230.705 persone su 2.365.407 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 9,75%. In Calabria sono stati processati 10,25 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

230.705 casi totali



2.151 morti

180.519 guariti

48.035 attualmente positivi

292 (+15) ricoverati in ospedale ( 0,60% )

( ) 15 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,03 % )

( ) 47.728 (+1.592 ) in isolamento domiciliare ( 99,36% )

I 230.705 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 96.407 casi : 645 morti , 84.217 guariti , 108 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.432 in isolamento domiciliare.

: , , 108 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.432 in isolamento domiciliare. Cosenza 51.563 casi : 920 morti , 34.876 guariti , 89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 15.674 in isolamento domiciliare.

: , , 89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 15.674 in isolamento domiciliare. Catanzaro 29.934 casi : 235 morti , 25.372 guariti , 60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.261 in isolamento domiciliare.

: , , 60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.261 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 27.645 casi : 153 morti , 14.992 guariti , 9 in reparto, 12.491 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 12.491 in isolamento domiciliare. Crotone 23.299 casi : 186 morti , 19.467 guariti , 25 in reparto, 3.621 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 3.621 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.857 casi: 12 morti, 1.595 guariti , 1 in reparto, 249 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: