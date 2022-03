Covid, oggi in Calabria 4.547 nuovi casi positivi: è record assoluto dall’inizio della pandemia, ma sono tutti asintomatici. Il bollettino

15 Marzo 2022 17:23

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 15 marzo

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 2.128 guariti e 4.547 nuovi casi di Coronavirus su 17.892 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 25,41% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.628 nella Provincia di Reggio Calabria

1.270 nella Provincia di Cosenza

591 nella Provincia di Crotone

533 nella Provincia di Catanzaro

505 nella Provincia di Vibo Valentia

20 da Altra Regione o Stato Estero

Mai in Calabria c’erano stati così tanti contagiati in un solo giorno dall’inizio della pandemia: il precedente record era di 3.653 contagi giornalieri e risaliva al 14 gennaio 2022, esattamente due mesi fa. Oggi per la Calabria non è solo il giorno con più casi, ma anche il nuovo record del tasso di positività che supera il 25% (significa che tra le persone che fanno un tampone, una su quattro risulta positiva). E’ il dato più importante che dimostra una circolazione diffusissima del virus, molto più diffusa di tutte le precedenti ondate epidemiologiche. Fortunatamente, però, tutti i nuovi contagiati sono asintomatici o paucisintomatici: il numero dei ricoverati rimane stabile, di gran lunga inferiore alle soglie della “zona gialla”, tanto che in terapia intensiva abbiamo appena 16 pazienti in tutta la Regione. Come spiegano gli esperti, quindi, siamo all’endemizzazione del virus che circola come ogni comune virus influenzale ma non provoca alcun tipo di emergenza sanitaria.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 248.689 persone su 2.449.176 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 10,15%. In Calabria sono stati processati 9,84 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

248.689 casi totali



2.191 morti

192.077 guariti

54.421 attualmente positivi

329 (+4) ricoverati in ospedale ( 0,60% )

( ) 16 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,02 % )

( ) 54.076 (+2.520 ) in isolamento domiciliare ( 99,36% )

I 248.689 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 102.617 casi : 656 morti , 90.891 guariti , 125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10.939 in isolamento domiciliare.

: , , 125 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10.939 in isolamento domiciliare. Cosenza 57.416 casi : 937 morti , 36.131 guariti , 100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 20.246 in isolamento domiciliare.

: , , 100 in reparto, 2 in terapia intensiva, 20.246 in isolamento domiciliare. Catanzaro 31.970 casi : 241 morti , 26.956 guariti , 65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.700 in isolamento domiciliare.

: , , 65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.700 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 29.284 casi : 156 morti , 15.230 guariti , 9 in reparto, 13.889 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 13.889 in isolamento domiciliare. Crotone 25.474 casi : 189 morti , 21.270 guariti , 29 in reparto, 3.986 in isolamento domiciliare.

: , , 29 in reparto, 3.986 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.928 casi: 12 morti, 1.599 guariti , 1 in reparto, 316 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: