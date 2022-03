Covid, oggi la provincia di Reggio Calabria supera i 100 mila positivi dall’inizio della pandemia: il bollettino regionale

13 Marzo 2022 16:04

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 13 marzo

Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 786 guariti e 1.838 nuovi casi di Coronavirus su 9.739 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 20,54% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione, infatti, fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

768 nella Provincia di Reggio Calabria

712 nella Provincia di Cosenza

277 nella Provincia di Catanzaro

37 nella Provincia di Crotone

36 nella Provincia di Vibo Valentia

8 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 242.595 persone su 2.423.315 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 10,01%. In Calabria sono stati processati 9,98 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

242.595 casi totali



2.180 morti

188.888 guariti

51.527 attualmente positivi

313 (+1) ricoverati in ospedale ( 0,60% )

( ) 15 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,02 % )

( ) 51.199 (+1.049 ) in isolamento domiciliare ( 99,36% )

La provincia di Reggio Calabria ha superato oggi i 100 mila contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, esattamente due anni fa. Si tratta del 18% dell’intera popolazione provinciale.

I 242.595 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 100.434 casi : 654 morti , 89.379 guariti , 123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10.272 in isolamento domiciliare.

: , , 123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10.272 in isolamento domiciliare. Cosenza 55.583 casi : 931 morti , 36.029 guariti , 92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 18.529 in isolamento domiciliare.

: , , 92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 18.529 in isolamento domiciliare. Catanzaro 31.317 casi : 238 morti , 26.255 guariti , 62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.755 in isolamento domiciliare.

: , , 62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.755 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 28.755 casi : 156 morti , 15.170 guariti , 7 in reparto, 13.422 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 13.422 in isolamento domiciliare. Crotone 24.615 casi : 189 morti , 20.457 guariti , 29 in reparto, 3.940 in isolamento domiciliare.

: , , 29 in reparto, 3.940 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.891 casi: 12 morti, 1.598 guariti , 1 in reparto, 281 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: