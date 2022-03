Covid, oggi in Calabria 6 morti e 2.600 nuovi casi positivi: aumentano ancora i ricoveri in tutti i reparti, Reggio la provincia più colpita. Il bollettino

10 Marzo 2022 16:17

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 10 marzo

Oggi in Calabria ci sono stati 6 morti, 2.070 guariti e 2.599 nuovi casi di Coronavirus su 11.453 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 20,88% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione, infatti, fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

904 nella Provincia di Cosenza

803 nella Provincia di Reggio Calabria

329 nella Provincia di Vibo Valentia

301 nella Provincia di Catanzaro

254 nella Provincia di Crotone

8 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 235.836 persone su 2.389.306 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 9,87%. In Calabria sono stati processati 10,13 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

235.836 casi totali



2.164 morti

185.646 guariti

48.026 attualmente positivi

318 (+9) ricoverati in ospedale ( 0,66% )

( ) 16 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,03 % )

( ) 47.692 (+512 ) in isolamento domiciliare ( 99,30% )

E’ il terzo giorno consecutivo che i ricoveri aumentano in Calabria, in controtendenza rispetto al mese e mezzo precedente. I numeri rimangono ancora confortanti, da “zona bianca” con un margine di altri 4 posti letto in terapia intensiva, ma stanno nuovamente peggiorando. La provincia più colpita è quella di Reggio Calabria, ormai vicinissima ai 100 mila casi positivi dall’inizio della pandemia. Anche il numero dei ricoverati della provincia reggina (126) è di gran lunga superiore a quello delle altre province calabresi.

I 235.836 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 97.969 casi : 649 morti , 87.229 guariti , 120 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.965 in isolamento domiciliare.

: , , 120 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.965 in isolamento domiciliare. Cosenza 52.263 casi : 927 morti , 35.845 guariti , 92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 16.396 in isolamento domiciliare.

: , , 92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 16.396 in isolamento domiciliare. Catanzaro 30.504 casi : 235 morti , 25.820 guariti , 70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.372 in isolamento domiciliare.

: , , 70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.372 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 28.247 casi : 154 morti , 15.000 guariti , 9 in reparto, 13.084 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 13.084 in isolamento domiciliare. Crotone 23.981 casi : 187 morti , 20.157 guariti , 26 in reparto, 3.611 in isolamento domiciliare.

: , , 26 in reparto, 3.611 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.872 casi: 12 morti, 1.595 guariti , 1 in reparto, 264 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: