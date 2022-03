Coronavirus, oggi in Calabria 9 morti e 2.292 nuovi casi positivi: positivo il 17,5% dei tamponi ma crollano i ricoverati, da lunedì sarà di nuovo “zona bianca”. Il bollettino

1 Marzo 2022 16:40

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 1 marzo

Oggi in Calabria ci sono stati 9 morti, 1.484 guariti e 2.292 nuovi casi di Coronavirus su 11.708 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,53% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

1.046 nella Provincia di Reggio Calabria

500 nella Provincia di Cosenza

274 nella Provincia di Vibo Valentia

263 nella Provincia di Crotone

203 nella Provincia di Catanzaro

6 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 217.806 persone su 2.294.908 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 9,44%. In Calabria sono stati processati 10,58 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

217.806 casi totali



2.100 morti

168.853 guariti

46.853 attualmente positivi

284 (-10) ricoverati in ospedale ( 0,60% )

( ) 17 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,03 % )

( ) 46.552 (+810 ) in isolamento domiciliare ( 99,35% )

Nonostante il virus continui a circolare abbondantemente nella popolazione calabrese, visto l’alto numero di contagi e l’elevatissimo tasso di positività ai tamponi che sottintende un enorme numero di positivi asintomatici ben oltre quelli noti, continuano a svuotarsi sempre più rapidamente gli ospedali al punto che le soglie di rischio sono lontanissime. E’ ormai certo che da lunedì prossimo, il 7 marzo, la Calabria tornerà in “zona bianca”. Ed è l’ultimo cambio di colore della storia della pandemia, perchè il 31 marzo con la fine dello stato d’emergenza saranno eliminate anche le fasce a colori delle Regioni.

I 217.806 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 91.520 casi : 630 morti , 77.661 guariti , 93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13.128 in isolamento domiciliare.

: , , 93 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13.128 in isolamento domiciliare. Cosenza 46.205 casi : 896 morti , 33.372 guariti , 91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.840 in isolamento domiciliare.

: , , 91 in reparto, 6 in terapia intensiva, 12.840 in isolamento domiciliare. Catanzaro 28.761 casi : 227 morti , 23.913 guariti , 65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.553 in isolamento domiciliare.

: , , 65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.553 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 26.331 casi : 151 morti , 13.546 guariti , 9 in reparto, 12.625 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 12.625 in isolamento domiciliare. Crotone 22.171 casi : 184 morti , 18.778 guariti , 25 in reparto, 3.184 in isolamento domiciliare.

: , , 25 in reparto, 3.184 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.818 casi: 12 morti, 1.583 guariti , 1 in reparto, 222 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: