Corbelli: “preoccupa la continua strage di morti improvvise, sono oltre 100 nell’ultimo mese”

31 Marzo 2022 16:24

Corbelli (Diritti Civili): “Spaventa e preoccupa la strage continua delle morti improvvise, quasi tutti giovani e giovanissimi, tutti sani e vaccinati! Negli ultimi trenta giorni oltre 100 decessi! Ieri in Calabria, l’ultimo dramma di una 18enne, colta da malore e deceduta! Sospendere subito la vaccinazione degli under 40!”

“Si fa sempre più spaventosa e preoccupante la strage continua delle morti improvvise, quasi tutti giovani, giovanissimi, persone anche adulte, tutte sane e vaccinate! Sono cifre agghiaccianti! Solo negli ultimi trenta giorni (dall’ultima settimana di febbraio ad oggi) si sono registrati oltre 100 decessi (questi quelli di cui si è venuti a conoscenza)! Ieri (mercoledì) in Calabria, l’ultimo dramma di una 18enne, colta da malore, mentre era su un bus, e deceduta di lì a poco. Nelle ultime settimane si sono registrati diversi decessi anche di 12, 13, 14, 15enni. Bisogna dare delle risposte, precise e convincenti, su questi decessi fulminei e inspiegabili e fermare questa tragedia, di cui purtroppo, tranne La Verità e pochissimi altri giornali on line, come questa testata, StrettoWeb, e qualche media locale, quasi nessuno parla”. E’ quanto afferma, in una nota e in un video messaggio su Fb, ribadendo quanto da lui stesso dichiarato ieri dalle pagine de La Verità, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, che, nel ribadire che “non è assolutamente contro i vaccini, ma per la libertà di scelta e per la valutazione personale del possibile rischio”, si dice “fortemente preoccupato per quello che definisce l’impressionante aumento delle cosiddette morti fulminee, dovute a malori improvvisi, una autentica strage, soprattutto, di giovani e giovanissimi, tutti sani e vaccinati!”.

“Il fatto che più inquieta – prosegue – è che sono sempre più numerosi i ragazzi e ragazzini/e che collassano all’improvviso. Questa è oggi la vera emergenza da affrontare. Cos’altro deve succedere perché si abbatta questo muro di gomma e del silenzio su questa immane tragedia? Di questo dovrebbero parlare i cosiddetti “esperti-scienziati” che gridano allo scandalo per l’eliminazione dal 1° aprile dell’obbligo vaccinale per il lavoro o di chi parla di catastrofe per la mancata vaccinazione dei ragazzini. Dicano e spieghino, se sono capaci, perché centinaia di giovani e giovanissimi muoiono così all’improvviso! Diritti Civili, che si è battuto per mesi per la cancellazione dell’obbligo e del Super Green pass per il lavoro (che ha mandato in mezzo ad una strada migliaia e migliaia di persone, privandole del lavoro, dello stipendio e di tutti i loro diritti!) chiede, di fronte a questi dati drammatici delle morti improvvise, che venga subito sospesa la vaccinazione, almeno per gli under 40, che non corrono rischi per il Covid e continuano invece a morire così all’improvviso! Vanno protetti, con i richiami e tutte le altre precauzioni, i fragili e quelli a rischio”.