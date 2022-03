Coppa Italia, Milan sprecone e Inter in affanno: il Derby finisce 0-0, ritorno decisivo per la qualificazione

1 Marzo 2022 23:04

Il Derby d’andata di Coppa Italia finisce 0-0: Milan sprecone, Inter in grande affanno, per scoprire chi si qualificherà per la finale serve il Derby di ritorno

Milan e Inter, dove eravamo rimasti? Dopo il rocambolesco 1-2 nel Derby di campionato di qualche settimana fa, le due milanesi tornano ad affrontarsi in Coppa Italia. Sono le due principali candidate allo scudetto, ma entrambe vivono un momento di appannamento, nato proprio dopo l’ultima Stracittadina: il Milan ha vinto solo una volta, sprecando contro Salernitana e Udinese il vantaggio accumulato sulle inseguitrici; l’Inter ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 4 gare di Serie A ed è in forte deficit offensivo. Questa sera la gara di Coppa Italia, occasione per entrambe le squadre di dare una sterzata alle rispettive situazioni. Sterzata che però non è arrivata.

Milan sprecone, Inter sterile, uno 0-0 che tutto sommato è il risultato corretto per quanto visto in campo. Ai punti avrebbero vinto i rossoneri, ma la cosa più importante nel calcio è fare gol: il Milan sta meglio fisicamente, pressa ininterrottamente, costruisce buone trame di gioco, ma sulla trequarti sbaglia, praticamente, ogni decisione. Handanovic nega il gol a Saelemaekers nel primo tempo e a Leao nel secondo, Krunic fallisce 2 occasioni ghiotte in area, Giroud, Rebic, Brahim Diaz, Messias (Pioli li ha messi in campo proprio tutti) sono poco lucidi al momento di colpire. L’Inter tiene botta fin quando può, prova a ripartire ma è a corto di fiato e poco lucida a causa dei tanti impegni ravvicinati, il Milan sembra andare al doppio. Niente gol da una parte, pochissime occasioni dall’altra. Uno 0-0 che rimanda ogni discorso qualificazione al Derby di ritorno con i gol del Milan che, in trasferta, varranno doppio. In ballo la finalissima del torneo.