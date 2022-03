Conte: “rivedere il Green Pass e l’obbligo per gli over 50, sono scelte che incidono sul diritto al lavoro. Ne parlo con Draghi”

2 Marzo 2022 13:14

Covid, le parole dell’ex premier Giuseppe Conte su un piano di revisione di tutte le misure

“Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza a un confronto per un piano di revisione di tutte le misure” anche dell’obbligo vaccinale per gli over 50,che “credo possa essere soggetto a revisione” visto l’andamento delle curve epidemiologiche. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte intervistato a Rtl 102. E’ contento di come il governo Draghi ha affrontato l’emergenza Covid? “Siamo soddisfatti, si è trattato di proseguire con misure che avevamo già costruito e quindi c’è stato un segnale di continuità, quest’ultimo provvedimento il decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale ha creato grande dibattito nel Paese, incide sul diritto al lavoro per gli over Green pass” ha osservato Conte. Togliere il Green pass? “Questo va fatto con il conforto del Cts, ma credo che alla luce dell’andamento della curva epidemiologica questo provvedimento dovrebbe essere soggetto a revisione“.