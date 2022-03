Concessione suolo pubblico gratuita, a Reggio Calabria nessuna proroga. Centrodestra: “bocciata proposta in commissione”

30 Marzo 2022 21:20

Reggio Calabria, bocciato il rinnovo della proroga per i gazebo fuori dalle farmacie: insorge il centrodestra

“Siamo basiti per quanto accaduto questa mattina” durante i lavori della sesta commissione consiliare attività produttive presieduta dal consigliere Nancy Iachino, in assenza del Presidente Carmelo Versace, “forse impegnato in qualche inaugurazione o evento pubblico”. E’ quanto scrive in una nota il centrodestra, in merito alla riunione in Commissione Attività Produttive, momento in cui si è discusso delle concessioni del suolo pubblico per le farmacie che “data la fine dello stato di emergenza, non potranno essere riproposte”.

“Sappiamo che diverse attività sono state multate e come altre hanno deciso preventivamente di smontare le impalcature esterne prima di arrivare alla sanzione – si legge nella nota – . Riteniamo che sia fondamentale per i commercianti rinnovare le concessioni gratuite in questione, gli stessi infatti già si trovano vessati da una condizione di estrema difficoltà causata in primis dalla pandemia e in secondo luogo dalla situazione di Crisi in cui versa la nostra Città. Noi abbiamo voluto immediatamente affrontare il problema che sembrava essere condiviso da tutti i consiglieri, infatti, in barba a quanto sono abituati a dichiarare, se una proposta utile per la città proviene da una parte politica avversa alla maggioranza viene bocciata a priori, alla faccia della democrazia, e soprattutto dei cittadini. Da domani i farmacisti è bene che sappiano chi sono i loro rappresentati politici che hanno votato contro questa proposta ossia i consiglieri dell’attuale maggioranza di Palazzo San Giorgio”, conclude la nota dei consiglieri di opposizione.