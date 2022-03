Giornata Mondiale dell’Acqua, attività di sensibilizzazione del Club Lions Reggio Sud “Area Grecanica” con i bambini del Radice-Alighieri di Catona

23 Marzo 2022 11:26

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’avvocato Eliana Carbone, cerimoniere e rappresentante del Club Lions Reggio Sud “Area Grecanica”, ha svolto un’attività di sensibilizzazione sul tema inieme ai bambini dell’istituto Radice-Alighieri di Catona

“L’acqua è un bene prezioso e non va sprecata” così ha affermato nella Giornata Mondiale dell’Acqua proclamata dall’ONU nel 1992 l’Avv. Eliana Carbone, cerimoniere e rappresentante del Club Lions Reggio Sud “Area Grecanica” entrando in tutte le seconde classi della primaria del Radice-Alighieri di Catona di Reggio Calabria e rapportandosi con gli alunni su questa tematica così importante. L’Avv. Carbone ha spiegato ai discenti che nonostante la natura provvede con il ciclo dell’acqua a far ritornare l’acqua agli oceani, ai laghi, ai fiumi, e ad alimentare le falde acquifere preziosissimi corsi d’acqua sotterranea arricchita dai preziosi minerali delle rocce lungo cui scorrono, l’acqua potabile scarseggia a causa dell’inquinamento provocato in gran parte dall’uomo stesso e dallo sconvolgimento climatico dovuto all’emissione di gas serra.

Nel continuare a sensibilizzare gli alunni sulla preziosità dell’acqua l’Avv. Carbone ha anche detto che l’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall’ONU nel 2015 è: “garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti” proprio in considerazione del fatto che in molti Paesi in via di sviluppo l’acqua non è accessibile a tutti e mancano adeguati servizi igienici. Quindi i 193 paesi aderenti all’ONU, tra cui l’Italia, si sono impegnati ad ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile. Di converso ancora siamo lontani dal raggiungimento di questo obiettivo, è ciò che è emerso nella discussione con gli scolari quando il pensiero si è rivolto al popolo dell’Ucraina che, tra i dolori della guerra in atto, deve affrontare anche il problema della mancanza di acqua nelle città in quanto i Russi hanno distrutto le infrastrutture idriche.

A questo punto dopo aver trattato dei vari tipi di inquinamento idrico e dei sistemi di depurazione dell’acqua gli alunni hanno proposto delle soluzioni per evitare lo spreco di acqua potabile e le hanno trascritte in un cartellone come avvertimento per tutti: 1) accertarsi sempre di avere chiuso bene i rubinetti; 2) quando si va in vacanza chiudere il rubinetto principale dell’acqua; 3) accertarsi di non avere perdite invisibili; 4) durante l’inverno controllare i contatori esterni; 5) per lavare l’automobile meglio il secchio della pompa; 6) far funzionare lavatrice e lavapiatti a pieno carico significa effettuare meno lavaggi e risparmiare acqua; 7) frutta e verdura si possono lavare tenendole a mollo invece che sotto l’acqua corrente; 8) evitare di lasciare scorrere l’acqua del rubinetto quando ci laviamo i denti; 9) l’applicazione ai rubinetti del “frangigetto”; 10) quando si bagna il giardino con la pompa meglio farlo nelle ore serali perché di sera l’acqua evapora più lentamente e non viene sprecata; 11) conviene utilizzare sempre detersivi biodegradabili. Il cartellone è stato consegnato al Dirigente scolastico Avv. Simona Sapone del Radice-Alighieri di Catona (R.C.) dal Presidente del Lions Club Reggio Sud” Area Grecanica” Dott. Giovanni Cuzzocrea.