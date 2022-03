Ora i tifosi della Reggina vogliono incontrare Gallo, il Club Amaranto chiede “colloquio chiarificatore”: “i tifosi meritano rispetto e verità”

12 Marzo 2022 22:58

Il Club Amaranto 1914 chiede un “colloquio chiarificatore” col Presidente della Reggina Luca Gallo a causa del suo “perdurante silenzio”

Regna incertezza sul futuro societario della Reggina e i tifosi chiedono chiarezza. Lo ha espresso a chiare lettere la Curva Sud nello striscione esposto oggi durante il match contro il Perugia. Destinatario? Il Presidente Gallo, tornato oggi al Granillo a un mese esatto dall’ultima volta. Dopo il malore e il successivo intervento, il patron romano non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nessuna parola sulle sue condizioni di salute, sul mancato saldo dei contributi dello scorso febbraio, sul momento della squadra e sugli screzi con il DG Iiriti. Per questo, il Club Amaranto 1914 chiede un “colloquio chiarificatore”.

“Club Amaranto Reggina 1914 – scrive l’associazione di tifosi dopo la gara odierna – esprime forte preoccupazione per il momento critico attraversato dalla società di Via Delle Industrie scaturito nelle dimissioni (ormai acclarate ma non ufficializzate) dell’avv Iiriti. L’incertezza del momento è stata ulteriormente alimentata dalla fugace apparizione del massimo dirigente amaranto in occasione della partita Reggina-Perugia. Il perdurante silenzio del Dott. Luca Gallo, che non ha ritenuto opportuno informare i sostenitori reggini, relativamente al suo stato di salute ed a quello delle casse societarie inducono il Club a chiedere con la massima urgenza un colloquio chiarificatore con l’attore deputato alla reggenza della nostra amata Reggina. La nostra storia… la nostra maglia … i suoi tifosi meritano rispetto e verità”.