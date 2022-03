Cittadinanza: Letta, ‘ius scholae favorisce incontro diversità per società più forti’

19 Marzo 2022 18:17

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Il passo avanti che è stato fatto i commissione Affari costituzionali della Camera con il testo predisposto dal presidente Brescia sul tema dello ius scholae, rappresenta un segnale fortissimo su quello che anche in questa fase finale della legislatura si può fare e che in prospettiva si può migliorare nella prossima se noi avremo, come speriamo, la maggioranza dei voti e della rappresentanza parlamentare”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’incontro ‘Visione comune’ organizzato dalla vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Elly Schlein.

“Il tema dello ius scholae -ha spiegato il leader Dem- è un tema ancora più forte e più importante in questi giorni in cui l’accoglienza dei profughi ucraini rende ancora più evidente la necessità di fare esperienza di diversità nelle nostre società. Penso che uno dei motivi che sta alla base della grande crisi internazionale che stiamo vivendo sia la paura della diversità, la paura del confrontarsi con la diversità, la paura dell’assorbire la diversità dentro comunità nelle quali la diversità sia la base centrale e l’elemento di forza non di debolezza. Le nostre comunità facendo esperienza di diversità -ha concluso Letta- diventano più forti”.