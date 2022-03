Cittadella-Reggina, Stellone: “a un certo punto ho pensato di poterla vincere, ma avremmo dovuto concretizzare”

15 Marzo 2022 21:02

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine del match tra Cittadella e Reggina

“E’ stata una partita equilibrata, con entrambe le squadre in emergenza. Noi ne avevamo cambiati 7 rispetto a Perugia per la classica rotazione che sto facendo io, ma abbiamo fatto tutti bene nonostante tanti avessero giocato fuori ruolo”. Commenta così in conferenza stampa, al termine di Cittadella-Reggina, il tecnico amaranto Roberto Stellone.

“Serviva – ha detto – una partita di corsa, la difesa ha fatto molto bene, così come Bianchi si è sacrificato. Ho avuto la sensazione che avremmo pure potuto vincerla. Penso sia un pareggio giusto. Loro hanno cercato più il palleggio, noi avremmo dovuto concretizzare di più”. Poi sui singoli: “Montalto, al di là del lutto, ha giocato sabato, ma per la gara di oggi mi servivano due giocatori come Folorunsho e Rivas, che attaccassero la loro linea e la profondità. Sono comunque soddisfatto della prestazione e del punticino guadagnato. Stavropoulos e Loiacono hanno fatto una grande partita, hanno vinto duelli anche se non sono braccetti di spinta come Di Chiara. Dimitri era da tanto che non giocava. Di Chiara ha fatto capire che in questo momento rende di più come braccetto, anche perché non è facile tornare largo dopo aver fatto da braccetto”.