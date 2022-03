Cittadella-Reggina 0-0: Folorunsho a un passo dal gol, Del Fabro salva sulla linea! | LIVE

15 Marzo 2022 19:24

Cittadella-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Di nuovo infrasettimanale, ma è il penultimo della stagione. Dopo la settimana “tranquilla”, quella scorsa, la Reggina scende in campo ancora ogni tre giorni. Sabato la beffa in casa contro il Perugia, oggi il Cittadella in trasferta e sabato prossimo il Cosenza al Granillo, per un derby molto sentito. Poi sarà sosta e aprile chiuderà i battenti. Contro gli umbri la squadra amaranto ha perso una buona occasione per rimanere agganciata al treno playoff e per chiudere definitivamente la pratica salvezza, ma nulla è perduto e, a questo punto della stagione, la band di Stellone non ha più nulla da perdere. L’obiettivo del tecnico amaranto è anche quello di continuare a isolare – come già fatto fin dal suo arrivo – i suoi ragazzi dalle voci extra campo, culminate ieri con le dimissioni del Direttore Generale Iiriti e con il botta e risposta col DS Taibi. StrettoWeb seguirà come sempre la gara con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Cittadella-Reggina, la cronaca testuale live

73′ – Ammonito Pavan per fallo su Lombardi.

67′ – Ammonito Loiacono, era diffidato e salta Reggina-Cosenza.

66′ – Reggina a un passo dal vantaggio! Che occasione per Folorunsho: assist al bacio di Rivas, il centrocampista conclude a botta sicura ma del Fabro salva praticamente sulla linea. Reggina sfortunata.

64′ – Doppio cambio per la Reggina: escono Adjapong e Stavropoulos, entrano Lombardi e Hetemaj. Di Chiara torna a braccetto.

62′ – Del Fabro di testa, blocca facile Turati.

57′ – Prima importante occasione della ripresa, è sempre per la Reggina: Rivas riceve il pallone in area e prova a piazzare col piattone, ma Kastrati risponde ancora presente.

56′ – Contatto in area, Kupisz cade in area ma l’arbitro dice di proseguire.

49′ – Primo ammonito del match: è Icardi, entrato in ritardo su Giraudo.

46′ – Comincia la ripresa di Cittadella-Reggina.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Si chiude il primo tempo: 0-0 giusto, occasioni da una parte e dall’altra.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Baldini su punizione: pallone alto.

40′ – Icardi colpisce il ginocchio di Di Chiara, gioco fermo da qualche minuto ma il giocatore si rialza.

36′ – Occasionissima Reggina! Piazzato di Di Chiara, Folorunsho di testa, respinge Kastrati e da due passi Loiacono non riesce a ribadire in rete.

32′ – Ci prova ancora Antonucci, blocca sempre Turati.

24′ – Prima conclusione importante verso la porta anche per il Cittadella: Antonucci è bravo a incunearsi, a saltare due difensori e a concludere debolmente, Turati blocca.

21′ – Tanta intensità ma pochi pericoli, in questa fase: la difesa amaranto chiude bene ogni varco, costringendo gli avversari a provarci da fuori, mentre davanti è evidente la mancanza di peso, a favore di maggiore rapidità e pochi punti di riferimento.

16′ – Anche il Cittadella si fa vedere dalle parti di Turati, con qualche conclusione soprattutto da fuori.

9′ – Giraudo e Di Chiara si stanno alternando nelle posizioni di mezz’ala e quinto di centrocampo.

8′ – Prima occasione Reggina! Scambio in area tra Folorunsho e Kupisz, quest’ultimo tira a botta sicura ma Kastrati respinge dopo leggera deviazione. Buona partenza degli amaranto.

7′ – Rivas va via in velocità e mette in mezzo, Kupisz ci prova di prima ma mette alto. Mancando il centravanti, Stellone chiede l’inserimento delle mezz’ali in mezzo.

2′ – Dopo due minuti, primo corner per la Reggina.

1′ – Partiti! Comincia Cittadella-Reggina.

PRIMO TEMPO

Cittadella-Reggina, le formazioni ufficiali

Se Stellone è riuscito di nuovo a spiazzare tutti? Sì. Il tecnico amaranto continua a sperimentare (finora ha sempre funzionato) causa emergenza. Voleva una squadra rapida e fresca, con giocatori di corsa. E così adatta Di Chiara a mezz’ala, così come Kupisz (che però quel ruolo l’ha già fatto), e Bianchi play. Dietro rientra Stavropoulos mentre davanti non c’è centravanti: Rivas riferimento centrale con Folorunsho dietro.

Cittadella (4-2-3-1): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Icardi; Antonucci, Laribi, Baldini; Beretta. A disposizione: Manfrin, Mazzocco, Mattioni, Ciriello, Tavernelli, Smajlaj, Pavan, Varela, Giamocazzo. Allenatore: Gorini.

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos; Adjapong, Kupisz, Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Rivas. A disposizione: Aglietti, Micai, Cionek, Bellomo, Ejjaki, Hetemaj, Lombardi, Diop, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Tiziana Trasciatti di Foligno. IV ufficiale: Enrico Maggio di Lodi. VAR: Luca Zufferli di Udine. A-VAR: Sergio Ranghetti di Chiari.