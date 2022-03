Cittadella-Reggina, le possibili scelte di Stellone: decisioni quasi obbligate dalla cintola in su

14 Marzo 2022 22:22

Cittadella-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte di Stellone

7-8 cambi rispetto al match col Perugia. Gente di gamba e corsa, perché il Cittadella è veloce. E’ questo il diktat imposto da mister Stellone per affrontare l’avversario di domani (fischio d’inizio ore 18.30). C’è però un problema, un grande problema: la grave emergenza, specialmente dalla cintola in su, con cui dovrà fare i conti il tecnico. Oltre ai soliti noti Lakicevic e Aya, infatti non ci saranno Crisetig, Cortinovis, Menez, Denis, Galabinov, Tumminello. Quasi tutto l’attacco e due pedine importanti del centrocampo. Scelte un po’ più “ampie”, dunque, solo in difesa, perché a centrocampo e in attacco sono praticamente scontate e ristrette.

L’alternanza tra portieri vede Turati titolare. Loiacono dovrebbe riprendere il posto di Cionek, che non verrà rischiato per la seconda gara di fila visto il lungo stop, mentre scalpita Stavropoulos, che insidia Amione. Confermato Di Chiara. In mezzo manca Crisetig e la scelta appare scontata: Bianchi adattato a play, già utilizzato contro il Vicenza in quel ruolo. Le mezz’ali saranno di corsa e brave nell’inserimento: Folorunsho da una parte e, dall’altra, scalpita Kupisz, che ha fatto più volte quel ruolo. Sulle fasce spazio ad Adjapong e Giraudo, questa volta col piede naturale. Davanti ballottaggio Bellomo-Rivas per affiancare Montalto, unico centravanti rimasto al netto del giovane Diop, convocato dalla Primavera.